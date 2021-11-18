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AKSARAY

Suçu arkadaşına attı: Biz çalmadık Ahmet çaldı

Aksaray’da yaşanan 3 ayrı hırsızlık olayının ardından müstakil bir eve operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden çaldınız" sorusuna "Biz çalmadık, Ahmet çaldı" diyerek suçu arkadaşına attı.

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Haber Merkezi İHA
Suçu arkadaşına attı: Biz çalmadık Ahmet çaldı
ahmet çaldı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Alanyurt köyünde 3 ayrı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda, jandarma ekipleri 3 hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. Çalınan malzemelerin şahısların evlerinde sakladığını tespit eden JASAT, yaptığı takipte yeterli delil ve bulguların ardından şüphelilerin kaldığı müstakil eve operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelileri, Hüsamettin Ö. (23), Hakan Ö. (21) ve Ahmet Y. (28) gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, köyden, bağ ve bahçeden, tarlalardan çalındıkları anlaşılan tarım aletleri ve özel eşyalar ele geçirildi.


Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden Hüsamettin Ö. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının “Neden çaldınız?” sorusuna, “Biz çalmadık, Ahmet çaldı. Suçu da bize attı. Ben suçsuzum” diyerek kendini savundu. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine jandarma ekipleri tarafından teslim edildiği öğrenildi.
Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, yurtta asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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