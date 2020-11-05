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Suçüstü yakalanan hırsız: Evi toplamak için girdim, karnım acıktı kek yedim​

Suçüstü yakalanan hırsız: Evi toplamak için girdim, karnım acıktı kek yedim

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hırsızlık için girdiği evde polis ekiplerince suç üstü yakalanan şahıs, “Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Eve girdim, ev dağınıktı. Karnım acıktı kek yedim. Evi toparladım” diyerek kendisini savundu.

Haber Merkezi İHA
Gözaltına alınan G.G. polis merkezine götürüldü.
Gözaltına alınan G.G. polis merkezine götürüldü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’nde mahallede bulunan bir eve hırsız girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evde G.G. isimli bir şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyette verdiği ifadesinde, “Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Ben de merak ettim eve girdim, ev dağınıktı. Karnım açıktı kek yedim. Evi toparladım. Ev sahibini beklerken, polis geldi beni yakaladı” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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