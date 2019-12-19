Sulama göletinde balıklar kıyıya vurdu: Göletteki oksijen seviyesinin düşmesiyle alakalı bir durum olabilir

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerini araştırmak için göletten numune aldı.

Zehirlenme ihtimalinin az olduğunu söyleyen yetkililer, halen bazı küçük balıkların kıyıda toplanıp çırpındıklarını gözlemledi.

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Vatandaşların balıkları evlerine götürüp yememeleri konusunda önlem alınacak.

'Göletteki oksijen seviyesinin düşmesiyle alakalı bir durum olabilir'

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Osman Yenisaraç, göletteki su ve balıklardan numune aldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Göletteki oksijen seviyesinin düşmesiyle alakalı bir durum olabilir. Oksijen seviyesi düştüğünde

balıklar ya su kaynağına doğru giderler ya da su yüzüne doğru hareket ederler. Bu bize oksijen seviyesinin azlığı konusunda fikir veriyor. Gerekli incelemeleri yaptık. Artık laboratuar sonuçlarına göre sonuçları değerlendireceğiz.”

Hacınuhlu Mahallesi Muhtarı Yakup Ceylan ise, "Bu göleti tarımsal sulama amaçlı kullanıyoruz. Göletimizin kenarında balıkların kıyıya vurması dikkatimizi çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık" dedi.

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Balıklar kıyıya vurdu.

Balıkların balıkları yememesi konusunda uyarı yapıldı

Kelce Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hasan Tepe ise her ihtimale karşı vatandaşların balıkları evlerine götürüp yememeleri konusunda önlem alacaklarını söyledi.