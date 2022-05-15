Gündem Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı
ADANA

Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuk, vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı
Sulama kanalına düşen çocuğu çevredekiler kurtardı

M.S. (7), merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında arkadaşıyla oyun oynadığı sırada ayağı kayarak suya düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunarak sudan çıkartılan M.S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

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