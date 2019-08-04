Gündem Sulama kanalına uçtu 1 ölü
MANİSA

Sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Manisa'da kontrolden çıkan aracın sulama kanalına uçması sonucu araçta bulunan 42 yaşındaki Yıldıray Karakuzu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil
Sulama kanalına uçan otomobil
DHA
Sulama kanalına uçan otomobil

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

EKİPLER ARAÇTAN ÇIKARDI ANCAK KURTARILAMADI

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde meydana geldi. Musacalı Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden Yasin Akcan (30) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yasin Akcan ile yanındaki Yıldıray Karakuzu (42) ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrollerden Karakuzu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yasin Akcan ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yıldıray Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

Ödül gibi cezalar

Ödül gibi cezalar

​Kritik birimlere sızan FETÖ'cüler ya aklanıyor ya da alt sınırdan ceza alıyor.
Türkiye’de yaşama rehberi

Türkiye’de yaşama rehberi

​Göçmenlere Türkiye'deki yazılı ve örfi kurallarla ilgili bilgi verilecek.
61 milyarlıkdev proje

61 milyarlık
dev proje

​İstanbul-İzmir Otoyolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.
İyi Parti'den<br>MHP'ye dönüyorlar

İyi Parti'den
MHP'ye dönüyorlar

​MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor.
Tarih ‘mezar’ oluyor

Tarih ‘mezar’ oluyor

​Yurt dışına kaçırılan mezar taşları müzayedelerde satışa sunuluyor.
Takımla vedalaşacak

Takımla vedalaşacak

​Trabzonspor, Lille Kulübü'yle her konuda anlaşma sağladı.

Teksas'ta katliam

Teksas'ta katliam

21 yaşındaki genç, AVM'de önüne geleni öldürdü.

Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Bir tabutta gelinlik, diğer tabutta sünnet kıyafeti.

Ateşi yaktı

Ateşi yaktı

​Radamel Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler.
Nehre giren<br>4 çocuk boğuldu

Nehre giren
4 çocuk boğuldu

Kur'an kursu öğrencileri serinlemek için girdiği nehirde boğuldu.
İstanbul için zenginlik<br> olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı <br>belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.
Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.