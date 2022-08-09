Gündem Sulama kanalında kaybolan iki gencin cesedi bulundu
ŞANLIURFA

Sulama kanalında kaybolan iki gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan iki gencin cesedi bulundu. Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Sulama kanalında kaybolan iki gencin cesedi bulundu
Sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

3 bin nüfuslu adaya 180 bin kişi gitti: Yer bulamayan tatilciler banklarda yatıyor
FOTOĞRAF 15
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Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, yaz tatilinde yoğun ilgi görüyor.
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3 bin 173 kişinin yaşadığı Avşa'da, şu an 180 bin kişi tatil yapıyor. Ek deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin düzenlendiği Avşa'da, tüm otel ve pansiyonlar da doldu. Tam kapasiteye ulaşılan adada; yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor.
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Su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılanıyor.
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3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı. <br>Aksoy, yoğunluk nedeniyle artırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi.
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Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.<br><br>Avşa, Marmara, Ekinlik adalarında bayram yoğunluğunu aratmayan bir kalabalık olduğuna değinen Aksoy, \"Esnafımızın yüzü gülüyor. Avşa Adamızın nüfusu şu anda yaklaşık 180 bin civarında. Adalarımızda boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok. Gelenler turistler, akşamları plajlarımızda, şezlongların üzerinde konaklıyor. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler, en üst seviyede. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Adalarımızdaki en büyük sorun; su problemi. Ancak Avşa Adası'ndaki denizden arıtma tesisimizle kesintiye uğramadan su ihtiyacını karşılıyoruz\" dedi.
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3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor
Title
3 bin nüfuslu adaya 180 bin kişi gitti: Yer bulamayan tatilciler banklarda yatıyor
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 3 bin 173 nüfuslu Avşa Adası yaz sezonunda dolup, taştı. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayan tatilciler, kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor.

Bursa'da ortalığı savaş alanına çeviren zincirleme kaza: Biri ağır beş yaralı
FOTOĞRAF 15
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Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.
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Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ED 712 plakalı otomobil, yol kenarlarındaki ağaçları ve yeşil alanları sulayan tankere çarptı.
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Kazanın etkisiyle yolda savrulan otomobile, aynı istikamette seyreden 16 JKN 94 plakalı işçi servisi, işçi servisine de arkadan gelen 16 MA 8852 plakalı otomobil çarptı.
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Kazada, tankere çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, işçi servisinde bulunan 1 kişi ve 16 MA 8852 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
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Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
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Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
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Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 4 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Bursa'da ortalığı savaş alanına çeviren zincirleme kaza: Biri ağır beş yaralı
Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ağaçları sulayan tankere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobile ise, aynı istikametteki işçi servisi ile başka bir otomobil çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Tayvan ablukası sürüyor

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39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında görüldü.
Ortalığı savaşalanına çeviren kaza

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