Gündem Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı
MANİSA

Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı

Manisa’da geçtiğimiz ay yaşanan sağanak yağışların ardından başlayan DSİ’ye ait sulama kanalının Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinden geçen 700 metrelik kapalı kesitindeki temizlik çalışmaları tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 20 gün boyunca mesai mefhumu gözetilmeden el işçiliği ile yapılan çalışmalarda sulama kanalından yatak, buzdolabı, küvet, telefon direği, köpük, strafor, karton, pet şişe, plastik top, motorsiklet kaskı, evsel atıklar olmak üzere 137 kamyon çöp çıktı.

Haber Merkezi İHA
Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı.
Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz ay yaşanan sağanak yağışlarla birlikte DSİ’ye ait sulama kanalının Nurlupınar Mahallesinden geçen 700 metrelik kapalı kesitinde başladığı temizlik çalışmalarını tamamladı.

BUZDOLABI BİLE ÇIKTI

İş makineleri giremediği için el işçiliği ile yapılan çalışmalarda sulama kanalından, yatak, buzdolabı, küvet, telefon direği (7 metre uzunluğunda), köpük, strafor, karton, pet şişe, plastik top, motorsiklet kaskı, evsel atıklar olmak üzere toplamda 137 kamyon çöp çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince el işçiliği ile yürütülen temizlik çalışmalarında, kapalı kesitle devam eden DSİ sulama kanalında 7 ayrı noktadan gözlem ve havalandırma amaçlı açılan çukurların üzerinin kapatılması için 30 adet betonarme kapağın imalat çalışması yapıldı. Temizlenen sulama kanalına tekrardan atık girişinin önlenmesi amacıyla da ızgara yapıldı. Temizlenen sulama kanalında tekrar tıkanmadan dolayı taşkın yaşanmaması için bir tanesi kapalı kesitin girişine olmak üzere 2 adet ızgara yerleştirildi. Yerleştirilen ızgaralar, kanaldaki çöplerin kapalı kesite girişine engel olacak ve daha sonra yapılacak temizlik çalışmalarını kolaylaştıracak. Böylelikle yapılan çalışmalar bölgeye uzun soluklu bir çözüm getirmiş oldu.


MASKİ Genel Müdürlüğünün önemli bir çalışmaya imza attığını belirten Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit pankartla teşekkür etti. Pankartta, “Mahallemizde yürütülen dere ıslah çalışmalarından dolayı mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ederim” yazılı pankartla teşekkür etti. Muhtar Akşit, “Yılların sorunu çözüldü. 1 aydır MASKİ ekipleri burada temizlik yapıyor. Var olsunlar. Biz çok memnunuz” diyerek duygularını ifade etti.

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