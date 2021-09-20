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ARTVİN

Sular altında kalacak köyde 'beyaz altın' hasadı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde geleneksel yöntemler kullanılarak çeltik hasadı başladı. Sular altında kalacak olan ilçeye bağlı Tekkale köyünde, tarlalarında biçilen son çeltikler, dövülerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Haber Merkezi İHA
Sular altında kalacak köyde beyaz altın hasadı
Tekkale köyü sakinleri, son çeltiklerini duygusal anlar yaşayarak yapmaya başladı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye’nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın çalışmalar devam ederken, bölge halkı normal hayatlarına sürdürüyor.

İlçenin önemli tarım arazilerinden biri olan çeltik tarlalarında 4 aylık bekleyişin ardından hasat başladı. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Tekkale köyü sakinleri baraj inşaatının gölgesinde, viyadük inşaatının altında çeltiklerini biçer döver yerine geleneksel yöntemler kullanarak sap ve samandan ayırıyorlar.


Köyleri ve tarım arazileri sular altında kalacak olan Tekkale köyü sakinleri, son çeltiklerini duygusal anlar yaşayarak yapmaya başladı. Ya kısmet diyen köyün kadınları bir önceki gün çeltikleri biçerken, bir sonraki gün ise erkekler tarafından eski usulde taşa ve kendi yapmış oldukları tahtalara vurarak tanelerini döktürme işlemi yapıldı.


"Bu yıl da hasadımızı yaptık köyümüz ve arazilerimiz su altında kalacak seneye ya kısmet" diyerek kara demlikte çayları kaynarken bir taraftan türkülerle, ağıtlarla pirinç hasadını yaptılar.

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'Beyaz altın'ın sofraya yolculuğu başladı: Binlerce ailenin geçim kaynağı
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Osmancık, Kargı, İskilip, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde ekimi yapılan ve halk arasında “beyaz altın” olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.
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Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 8’nin karşılandığı kentte pirincin ekiminden sofralara uzanan yolculuğu zor bir o kadar da sabır isteyen bir süreçle gerçekleşiyor. Çeltik üreticilerinin pirinç yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışmalar, mayıs ayının son haftalarında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor.
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Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki keşan adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar tamamen su ile bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor.
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Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor. Suda yetişen tek tahıl ürünü olarak bilinen pirincin yolculuğu da böylelikle başlıyor.
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Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik yetişirken sürekli tarlalar su altında bırakılıyor. Belirli olgunluğa erişen çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor. Hasadıyla üreticisinin yüzünü güldüren pirinç, sofralara geldiğinde de damak zevkine lezzet katıyor.
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Kilimin desenleri gibi görünen tarlalar fotoğrafçıların vazgeçilmez mekanı <br> <br> Drone ile havadan görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin ekili olduğu tarlalar havadan adeta bir kilimin desenleri gibi görünüyor. Çeltik arazilerinden yapılan çekimlerde suyla dolu tarlaların görünümü insanlara huzur veriyor.
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Çeltik üreticileri tarafından Mayıs ve Haziran aylarında özenle hazırlanarak ekimi yapılan beyaz altının hasadı ise Eylül ayı sonlarına doğru başlıyor.
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Pirincin tarladan sofralara uzanan yolcuğu fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çekiyor. Ekim ve hasat zamanı çeltik tarlaları fotoğrafçıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
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Çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı
'Beyaz altın'ın sofraya yolculuğu başladı: Binlerce ailenin geçim kaynağı
Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezleri arasında yer alan Çorum'daki çeltik tarlaları havadan görüntülendi. 'Beyaz altın' olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.


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