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POLİTİKA

Süleyman Soylu Al Jazeera'ya konuştu: Afganistan’ın sebebi Batı’dır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç dalgasına ilişkin Al Jazeera kanalına açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yaşananların sorumlusunun 'Batı' olduğunu belirten Soylu, "Son 3 yılda sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan bir milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik. Güney sınırımıza duvarları ördük. Bir taraftan da termal kameralar, sensörlü sistemler ve kuleler yapıyoruz" dedi.

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Süleyman Soylu Al Jazeeraya konuştu: Afganistan’ın sebebi Batı’dır
Bakan Soylu, Al Cezire Mubasher’a konuştu.

Afganistan'ın Taliban yönetimine geçmesi sonrası yaşanan göç dalgasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına röportaj verdi.

"Suriye’deki, Afganistan’daki, Irak’taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz? Biz uzun yıllardan beri tedbirini alan kaçak göçe karşı duran bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz" diyen ve Afganistan'da yaşananlarda Batı'nın sorumluluğunun olduğunu söyleyen Bakan Soylu, göçün engellenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

KAÇ GÖÇMEN ENGELLENDİ?

Son 3 yılda Türkiye'ye girmeye çalışan 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik. Doğu sınırımızda 150 kilometre duvar yaptık. Termal kameralar, sensörlü sistemler ve kulelerle destekliyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. 2016’dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil. 460 bin Afgan kaçak göçmen yakaladık. 151 binini Afganistan’a uçaklarla gönderdik.

KAYITLI 182 BİN AFGAN VAR

Suriye’deki, Afganistan’daki, Irak’taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz? Biz tüm ülkelerle karşı karşıyayız. Biz uzun yıllardan beri tedbirini alan kaçak göçe karşı duran bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz. Toplam 182 bin Türkiye'de kayıtlı Afgan var. Kaçaklarla birlikte toplam 300 bin Afgan olduğunu tahmin ediyoruz.

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