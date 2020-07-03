Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgeye gidiyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye çevre illerden çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen patlama nedeniyle vatandaşlar deprem olduğunu sanıp korku içinde sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, facia bölgesinde incelemeler yapmak için yola çıktı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. 300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.
Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, facia bölgesinde incelemeler yapmak için yola çıktı.