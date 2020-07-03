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Gündem Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan inceledi
SAKARYA

Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk havai fişek fabrikasındaki patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan inceledi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye çevre illerden çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok ilçesinde hissedilen patlama nedeniyle vatandaşlar deprem olduğunu sanıp korku içinde sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hendek'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, facia bölgesini havadan inceledi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca facia bölgesini havadan inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca facia bölgesini havadan inceledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. 300 dönüm arazi üzerine kurulan ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan fabrikadaki patlama sesi, kentin her bölgesinden duyulurken şiddeti sebebiyle de deprem hissi verdi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı.

Patlama sonrası yangın

Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
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Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.
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Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.
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Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hendek'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, facia bölgesini havadan inceledi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
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