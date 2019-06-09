Koç'un açıklamasına Soylu'dan yanıt

Koç Holding, CHP-HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına uçak tahsis edildiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Holding'ten yapılan açıklamada, Setair tarafından faturaları kesilerek ve uçuş öncesi tahsilatı yapılarak uçağın tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verilirken, "İftiraların Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denildi.

Soylu'dan 'ananaslı' yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'ten yapılan açıklamaya Twitter'dan yanıt verdi.

Bakan Soylu, "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz.." ifadelerini kullandı.

Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam

Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum 😉



Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz🍍

Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding pic.twitter.com/vycCkqG0cm — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 9 Haziran 2019

Soylu'nun mesajında 'ananas' ikonu kullanması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bir konuşmada FETÖ Elebaşı Gülen ile örgüt üyelerinden birinin telefon konuşmasında elmasların 'ananas' olarak kodlandığı ve söz konusu elmaslarla ilgili Koç Holding'e ayrıcalık yapılması üzerinde duruluyordu.

Soylu: Koç'un uçağı tahsis edilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Dedin ki 'Ben antrikot yemiyorum.' bugün saltanat sürüyorsun özel uçaklarla. Koç'un özel uçağı, altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum, beni kim kınarsa kınasın Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler Alman televizyonunu, bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçeyi İngiliz televizyonunu tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili hareket geçiriyorlar. Gezi olaylarında FETÖ'yü tahsis edenler, bugün de FETÖ'yü tahsis ediyorlar. Ben ahmak değilim, her şeyi görüyorum. Bunu da dilim döndüğünce vatandaşıma bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun üzerinden bütün bunların kararını İstanbul verecektir" demişti.