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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Mosso konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

19:11 . 15/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
Melek Mosso konseri nedeniyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti.

Melek Mosso konseri nedeniyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti.

Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Mosso takma adlı Melek Davarcı'nın tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser vermesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Melek Davarcı (Melek Mosso) konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine Ankara’ya çağırıldı. Yüksel burada savunmasını vermesinin ardından istifa etti.
Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

MELEK DAVARCI'NIN (MOSSO) MİLLETE HAKARETİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Partililere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Davarcı'nın (Melek Mosso) Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük infiale yol açmıştı.

CÜNEYT YÜKSEL KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bu konser AK Partililerde büyük tepkilere neden olmuş, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

#Melek Mosso
#Süleymanpaşa Belediyesi
#Görevden alma
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