Sultanbeyli Belediyesi'nden girişimci gençler için çalışma ofisi

Mustafa Destici'den 6'lı ittifaka tepki: Şimdi cicim ayları bir evlensinler de görelim

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu'da katıldığı iş yerinin açılışında konuştu. Destici, 6 partinin oluşturduğu ittifaka milletin itibar etmeyeceğini belirterek, 'Şimdi cicim ayları, bir evlensinler de görelim. Bir de bunların yanına terör örgütü partisini koyduklarında o zaman göreceğiz hepsini. Onun için bu ittifaka milletimizin itibar etmeyeceğini düşünüyorum.' dedi.