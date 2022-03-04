Gündem Sultanbeyli Belediyesinden girişimci gençler için çalışma ofisi
İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi'nden girişimci gençler için çalışma ofisi

Projeler Yarışıyor, ‘Genç Girişimciler Kazanıyor’ adlı bir yarışma düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, yarışmanın ana konusunu “Sosyal İnovasyon” olarak belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sultanbeyli Belediyesinden girişimci gençler için çalışma ofisi
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gençlerle...

Projeler Yarışıyor, ‘Genç Girişimciler Kazanıyor’ adlı bir yarışma düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, yarışmanın ana konusunu “Sosyal İnovasyon” olarak belirledi. Gençlere inancının tam olduğunu belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Mart ayının ilk haftası girişimcilik haftası, bu vesileyle bizler de özellikle genç girişimci kardeşlerimize destek olmak için ‘Projeler Yarışıyor, Genç Girişimciler Kazanıyor” projemizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz projelerini projeleryarisiyor.com’a ulaştırabilecekler. Jürinin değerlendirmesi neticesinde genç kardeşlerimize bir yıl boyunca ofis hediye etmiş olacağız” dedi.

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