Sultanbeyli’de 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu kitap fuarıyla başladı

Sultanbeyli’de 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu Kitap Fuarı ile başladı. “Kitapların Dünyası Seni Çağırıyor” sloganıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı’nın onur konuğu, ilçedeki bir kütüphaneye de ismi verilen Yazar Mustafa Kutlu oldu. 9 gün boyunca sürecek fuarda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Açılış programına katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Bir kitap fuarımızın daha açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizin yazarlarımıza ve kitaplarımıza olan ilgisi bizlerin de bu yönde çalışmalar yapma azmini daha da artırıyor. Bu anlamda bizler de seve seve sanat ve kültürel faaliyetlere yönelik hizmetler vermeye devam ediyoruz. Fuarımızı bu yıl kıymetli mütefekkir rahmetli Mevlana İdris Zengin’in anısına düzenliyoruz. Ebediyete irtihal eden kıymetli dostumuz Mevlana Zengin’i rahmetle anıyorum. Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden biri olan Mustafa Kutlu da ayrıca onur konuğumuz. Diğer taraftan 6. Sultanbeyli Kitap Fuarı’mızla 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu’muzu açmış bulunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerimi 9 gün sürecek olan fuarımıza bekliyorum. Birçok yazarımız için fuarımızda söyleşi ve imza günü düzenleyeceğiz” dedi.

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Fuara özellikle gençlerin ilgi göstermesini önemsediğini ifade eden Başkan Keskin, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Fuar açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey’den ve ekibinden Allah razı olsun. AK Parti belediyelerimiz görüyoruz ki temel belediyecilik hizmetlerini çok iyi bir yere getirdi. Belediyelerimiz gerçekten çok gelişti. Kültüre, sanata, edebiyata büyük hassasiyet gösteriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey’i ve Sultanbeyli Belediyemizi tebrik ediyorum. Bu tarz fuarların tıpkı Sultanbeyli’deki gibi şehrin ortasında bulunmasını çok anlamlı buluyorum. Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Bugün gençlerimizin günü. Genç kardeşlerimizin kitaplarla iç içe olmaları, kitapların havasını solumaları, kitaba olan bakışı ve uzanan ellerini gösteren Rabbimize hamdolsun. Bu güzel ortamı hazırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ve Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

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Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin yaptığı konuşmada, “Mevlana İdris Hocamızı rahmetle anıyorum. Edebiyatımızın kıymetli isimlerinin fuarımızda olması bizi çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin fuarımızdan istifade edeceğini biliyorum” dedi.

Mevlana İdris’in kardeşi Yazar Salih Zengin konuşmasında, “Fuarın Mevlana İdris anısına olması çok anlamlı. Çocuk edebiyatının öncü isimlerindendi Mevlana İdris Bey. Rabbim rahmet eylesin. Sayın Başkanımıza fuar için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Onur konuğu olarak katılan Türk Edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu, “Bu tür fuarlar gençlerimiz açısından çok güzel organizasyonlar. Kitap fuarlarının devamlılığının olmasını diliyorum. Emeklerinden dolayı Başkanımız Hüseyin Keskin’e ve ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu da yaptığı konuşmada yılın ilk fuarının hayırlı olmasını diledi.

Birçok yayınevinin katılım gösterdiği fuarın ilk gün konukları Mustafa Kutlu, Hayati İnanç, Beşir Ayvazoğlu oldu. Yazarlar okurlarıyla buluştu ve söyleşi gerçekleştirdi. 25 Eylül Pazar günü (Bugün) ise Hatice Kübra Tongar saat 13.00’te, Yusuf Kaplan saat 17.00’de okurlarıyla buluşacak. Fuarla ilgili detaylı bilgiye ayrıca www.sultanbeylikitapfuari.com adresinden erişilebiliyor.

Etkinlik Takvimi