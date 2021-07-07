Gündem Sultanbeylide çatı yangını çıktı mahalleli sokağa döküldü
İSTANBUL

Sultanbeyli’de çatı yangını çıktı mahalleli sokağa döküldü

Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Haber Merkezi İHA
Sultanbeyli’de çatı yangını çıktı mahalleli sokağa döküldü
Çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, saat 02.30 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Nihal Sokaktaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

İHA

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görgü tanığı, Fahri Ay “Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

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