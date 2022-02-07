Sultanbeyli'de hurdacıyı soydular: Kaçarken kapıları düşünce yenisini çaldılar

Olayı, Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar cadde üzerindeki bir hurdacıya girdi. İçeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalıp geldikleri araca yüklediler.

Çevredekiler durumu fark edince hırsızlara bağırmaya başladı. Hırsızlar panikle araçlarına binip kaçmaya çalıştıkları sırada araçların solundaki sürgülü kapısı yerinden çıkıp yola düştü.

Panikle kaçan hırsızları, birkaç kilometre sonra bir galeride kendi bindikleri aracın aynı marka ve modelini gördüler. Hırsızlar galeriye girip o aracın kapısını söktü. Sabah galerici, kapısı çalınan aracını görünce polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri her iki iş yerinde inceleme yaparak delil topladı.

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20 bin lira zararım var

Hurdacı Rıza Özer, "Sabah 07.00 sıralarında arkadaşım aradı. Dükkanın önünde şüpheli araç var dedi. Sonra işyerine geldim. Geldiğim de hırsızlar iş yerimden çıktı. Hırsızların geldikleri aracın sol kapısı yere düştü. Ayrıca hırsızlardan biri telefonu düşürdü. Üç kişilerdi yüzleri görünmüyordu. İş yerinden yaklaşık 20 bin lira civarı malzemeleri çaldılar." dedi

Hırsızları gördüm

Hırsızları gören Murat Demir ise "Sabah bir sese uyandım. Hırsızlar saat 07.00 gibi burada hurdacı işyerine girdiğini fark ettik. Biz inmeden kaçtılar. Hırsızlar hurdacından aldıkları malzemeleriyle kaçmaya çalıştığı sırada aracının kapısı yere düştü. Üç kişiydi." diye konuştu.

Kapıyı söküp götürmüşler

Oto Galeri sahibi Mehmet Yüncü ise "Akşam dükkanı kapatıp gitti. Herhangi bir şey yoktu. Sabah 09.00 gibi komşu beni aradı. Arabanızın kapısını olmadığını söyledi. İlk önce inanmadım.

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Nasıl olur böyle bir şey şaka mı yapıyorsun dedim. Dükkana geldiğim de aracının kapısının olmadığını gördüm. Kapının çalınması ilk defa görüyorum. Özellikle Sultanbeyli'de hırsızlık olayları sık sık oluyor.

Hırsızlar bir hurdacı da hırsızlık yaptıktan sonra kendi arabaların sürgülü kapısını yere düşürmüşler. Ondan sonra benim dükkanıma gelip aynı araçlarına benzeyen aracın sürgülü kapısını söküp götürmüşler. O hırsızların düşürdüğü kapıyı polis ekiplerin arabasında duruyordu. Kapıya baktığım da bizim aracının değil kendi araçların kapısıydı. Rengi de her şeyi de benziyordu." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi

FOTOĞRAF 8 Olay, 29 Ocak'ta saat 04.30'da Sinanoba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Şifreli bahçe kapısını açan 3 şüpheli, binaya girdikten sonra giriş katta eşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşayan A.K.'ye ait daireyi gözlerine kestirdi. A.K.'nin gece kilitlemeyi unuttuğu kapıyı kısa sürede açan 3 şüpheli içeri girdi. . Evdeki elektronik eşyaları alan şüphelilerden biri, A.K.'nin oğlunun odasına girdi. Çocuğun seslere uyandığını gören şüpheli, küçük çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra dizüstü bilgisayarı ve oyun konsolunu alarak odadan çıktı. Şüpheliler daha sonra koşarak evden çıktı. Çocuk, uyuyan ailesini uyandırarak evlerine hırsız girdiğini haber verdi.<br> Uyandıktan sonra polise haber veren aile daha sonra sitenin girişindeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların binaya girdikleri ve ellerinde çaldıkları malzemelerle çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. A.K.'nin üst komşusu Rıza D., \"Cumartesi sabah 06.30'da kalktım, işe gidecektim. Genelde merdivenle inmeyi tercih ediyorum, 2. katta oturuyorum zaten. İnerken merdivenlerde 1. katta bir kişinin elinde fırçayla kapıyı fırçaladığını gördüm. Birden tedirgin oldum. Sonra olay yeri inceleme yazdığını gördüm. Ne olduğunu sordum hırsızlık olduğunu söyledi. Daha sonraki süreçte kameralara baktığımızda da hırsızların içeriye nasıl girdiklerini gördük\" dedi Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık: Uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar İstanbul Büyükçekmece'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Odasına giren kişinin babası olmadığını fark eden çocuk, ailesini uyandırıp eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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