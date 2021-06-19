Sultanbeyli’de kısa film yarışmasına rekor katılım ​

Türk sinema sektörünü desteklemek ve yeni yeteneklere imkân sağlamak amacıyla düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Rekor düzeyde katılımın gerçekleştiği Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na Türkiye’den 534, yurtdışından 110 olmak üzere 644 film başvurdu.

Hüseyin Keskin

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

15-16 Haziran tarihleri arasında iki gün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde filmlerin gösterimi yapılırken ödül töreni ise 17 Haziran’da İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Yarışma ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, sinema sanatçısı Perihan Savaş da katıldı.

ÖDÜL TASARIMINDA İSTANBULENSİS ESİNTİSİ

Yarışma sonucunda birinci olan filme; 15 bin TL, ikinci filme 10 bin TL ve üçüncü filme 7 bin 500 TL para ödülü verildi. On filmin yarıştığı uluslararası kategoride ise birinci olan film 1000 Euro’luk para ödülünün sahibi oldu. Yarışmada dereceye giren yönetmenlere para ödülünün yanı sıra, Emin Albayrak’ın Sultanbeyli’de yetişen İstanbulensis çiçeğinden yola çıkarak tasarladığı ödül plaketi takdim edildi.

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En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’nün sahibi “Migrants” ile Hugo Chaby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoe Devise oldu. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi “Lekesiz” ile Mehmet Oğuz Yıldırım, En İyi Kısa Film Ödülü’nün sahibi “Seval” ile Ahmet Keçili, En İyi 2. Kısa Film Ödülü’nün sahibi “Çamaşır Suyu” ile Büşra Bülbül, En İyi 3. Kısa Film Ödülü’nün sahibi ise “Son” ile Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Gökçek oldu.

Ulusal yarışmanın jüri başkanlığını usta oyuncu Perihan Savaş üstlenirken, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Görüntü Yönetmeni Feza Çaldıran, Yönetmen Banu Sıvacı ve Oyuncu

Hakan Karsak, jüriyi oluşturan diğer isimler oldu. Uluslararası yarışmanın jürisi ise Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, Oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü Yapımcı Ana Castro’dan oluştu.

‘AMACIMIZ SANATI DESTEKLEMEK’

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ödül töreninde yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti. Sultanbeyli Belediyesi olarak kültür ve sanata her alanda katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Keskin, “İlçemizi fiziki olarak kalkındırırken kültür ve sanat alanında da önemli işlere imza atmaya devam ediyoruz. Sultanbeyli kültür ve sanatta artık önemli bir yere sahip. Bu alanda önemli bir organizasyonu daha gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Gayemiz sinemamızın yurt içi ve yurt dışında başarılarını sürdürmesi ve hak ettiği noktaya ulaşması. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu amaca ulaşmak için imkânlarımız ölçüsünde sinemamıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İlkini düzenlediğimiz Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu anlamda önemli bir misyon üstlendi” dedi.