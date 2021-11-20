​​Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı kaza geçirdi

Bakan Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib sınırındaki hudut karakolunda nöbet tutan askerleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Güvenlik ve kamera sistemlerini de inceleyen Soylu, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tayfun Çağan'dan bilgi aldı.