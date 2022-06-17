Gündem Sultangazi Belediyesinden gençlere YKS öncesi moral pikniği
İSTANBUL

Sultangazi Belediyesinden gençlere YKS öncesi moral pikniği

Sultangazi Belediyesi, hafta sonu YKS’ye girecek gençler için eğlenceli bir piknik organizasyonu düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da piknikte gençlerle bir araya geldiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultangazi Belediyesinden gençlere YKS öncesi moral pikniği
Sultangazili gençler sınav öncesi doyasıya eğlendi.

Hafta sonu YKS’ye girecek gençler, Sultangazi Belediyesi’nin onlar için düzenlediği eğlenceli piknikte moral depoladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ve meclis üyeleriyle birlikte katıldığı piknikte gençler bol bol halay çekti, oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

YÜKSEK POTANSİYELİN BİLİNCİNDE OLSUNLAR

Gençlerin on iki yıllık bir eğitim döneminin ardından mezuniyet heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Dursun, “Onların bu mutluluğuna şahit olmak, mezuniyetlerinde onların yanında yer almak bizleri de oldukça mutlu ediyor. Onların gözlerindeki ışığı gördükçe, geleceğimizden daha da emin oluyoruz. Anlıyoruz ki bu kardeşlerimiz, ülkemizi bilimde, teknikte, kültürde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda çok güzel yerlere taşıyacak. Bizler de genç kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm desteğimizle onların yanındayız. Mezuniyetlerini kutladığımız kardeşlerimize, onlara olan bu derin güvenimizi ifade ediyoruz. Eğer bir şeyi başarmak isterlerse, Allah’ın yardımıyla onları kimsenin durduramayacağını vurguluyoruz. Yeter ki onlar da kendilerine inansınlar, güvensinler ve sahip oldukları yüksek potansiyelin bilincinde olsunlar. Tüm genç kardeşlerime yaşamlarında güzellikler, mutluluklar ve başarılar diliyorum” dedi.

“SİZLERE GÖNÜLDEN İNANIYORUZ”

Gençlerle sohbet eden ve onlarla birlikte voleybol oynayıp halay çeken Başkan Dursun, hepsine sınavlarında başarılar dileyerek şöyle konuştu: “Yoğun ve yorucu bir hazırlık dönemini geride bıraktınız. Rabbim, emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde almanızı nasip etsin. Şimdi, sınav öncesinde dinlenme ve moral depolama zamanı. Sınavda başarılı olmak için çok çalışmak elbette önemli ama sınava mental olarak dinlenmiş bir şekilde ve yüksek bir moralle girmek de büyük önem taşıyor. Bizler, hepinizin sınavda başarılı olacağınıza inanıyoruz. Olur da sınav dilediğiniz gibi sonuçlanmazsa, sakın moralinizi bozmayın. Sizler kendinize inandıkça, güvendikçe ve azimle çalışmaya devam ettikçe, hiç merak etmeyin, Rabbimin yardımıyla mutlaka başarıya ulaşırsınız. Biz sizlere gönülden inanıyoruz.”

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