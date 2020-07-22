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Sultangazi'de çocuklar sürücülerden sigara istedi: Polis harekete geçti

Sultangazi'de bir grup çocuğun yoldan geçen araçları durdurarak sigara istemesi üzerine polis harekete geçti. Adresleri tespit edilen çocuklar uyarılırken, polis ilçedeki parkları denetleyerek vatandaşları bu konuda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi.
Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi.

Sultangazi- Arnavutköy bağlantı yolunda, araçları durduran bir grup çocuk, sürücülerden sigara istedi. O anları ise cep telefonu ile kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Kimliklerini tespit eden polis, çocuklara ve ailelerine ulaşarak uyarıda bulundu.

Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ UYARILDI

Bölgede trafik akışının yoğun olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda, trafiğin yoğun olduğu bir saatte yaşları 14 ila 15 arasında değişen 4 çocuk, araçları durdurarak sürücülerinden sigara istedi. Sigara vermeyen araçların peşinden koşan çocuklar, trafiği tehlikeye düşürdü.

Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi
  • Hem kendi canları, hem de sürücülerin canını tehlikeye atan çocuklar o anları ise cep telefonu kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sürücülerin ihbarı ve sosyal medyada görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı mobil park polisi, kısa sürede çocukların kimliklerini tespit etti. Park polisi çocukları uyarırken, ailelerini de dikkatli olmaları yönünde bilgilendirdi.

Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi

Mobil Park polisleri, Sultangazi- Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan parkları da denetleyerek, gençlere ve vatandaşlara sigarının zararlarını anlattı. Sosyal mesafe ve maske takma yönünde de vatandaşları uyaran ekipler, yolda araçları durdurarak sigara isteyen çocukları gördüklerinde 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulunmalarını söyledi.

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