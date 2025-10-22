Yeni Şafak
Sultangazi'de eşinin evini ateşe veren eski koca kaçtı: 3'ü ağır 7 yaralı

22:2422/10/2025, Çarşamba
DHA
Sultangazi'de eski eş faciası
Sultangazi'de Bahadır Aslan kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir'in yaşadığı binaya giderek binanın merdiven boşluğuna yanıcı madde atarak kaçtı. Binada çıkan yangının dumanından etkilenen 3'ü ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi’de Bahadır Aslan, kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir'in yaşadığı binaya yanıcı madde atarak kaçtı. Çıkan yangın nedeniyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri Bahadır Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.


Yangın saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bahadır Aslan, kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir’in yaşadığı binaya gitti. Aslan yanında bulunan yanıcı maddeyi binanın merdiven boşluğuna atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında binanın içinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan Bahadır Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.


"Sürekli tehdit ediyordu"

Nevin Demir’in abisi Kemal Demir,
"Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım, iş yerinizi basacağım diye. İkinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar, kardeşim çocuklarını aldı herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye. Ailesiyle konuştum bugünde abisinee dedim ki 'psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedim. Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor? İçeri yanıcı madde atmış insanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Dumandan çok etkilenenler var şu an herkes hastanede"
ifadelerini kullandı.

#Sultangazi
#Şiddet
#Eski Eş
