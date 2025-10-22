Sultangazi'de eşinin evini ateşe veren eski koca kaçtı: 3'ü ağır 7 yaralı

Sultangazi'de Bahadır Aslan kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir'in yaşadığı binaya giderek binanın merdiven boşluğuna yanıcı madde atarak kaçtı. Binada çıkan yangının dumanından etkilenen 3'ü ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bahadır Aslan, kısa süre önce boşandığı eşi Nevin Demir’in yaşadığı binaya gitti. Aslan yanında bulunan yanıcı maddeyi binanın merdiven boşluğuna atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında binanın içinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan Bahadır Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.