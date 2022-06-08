Gündem Sultangazide iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı
İSTANBUL

Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan ve olay yerinden kaçan İETT otobüsünün şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Sultangazide iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü kaçtı
Yaralanan çocuklar ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü Atatürk Bulvarı'na doğru manevra yaptığı sırada, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarptı.

KAZANIN ARDINDAN İETT OTOBÜSÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

  • Çarpmanın etkisiyle iki çocuk, otobüs ile caddede park halinde bulunan aracın arasında sıkıştı. Kazanın ardından İETT otobüsü olay yerinden uzaklaştı.

ŞOFÖR İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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