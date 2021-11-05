Gündem Sultangazide korkutan patlama Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
İSTANBUL

Sultangazi'de korkutan patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla dairenin duvarı yıkıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Sultangazide korkutan patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sev edildi.

İstanbul Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla dairenin duvarı yıkıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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