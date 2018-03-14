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İstanbul Sultangazi'de mıcır boşaltan kamyon devrilerek yan yattı

Sultangazi'de mıcır boşaltan kamyon devrilerek yan yattı

İstanbul'da Sultangazi Taş Ocaklarında mıcır boşaltan hafriyat kamyonu, devrilerek yan yattı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haber MerkeziIHA
Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Sultangazi Taş Ocaklarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra taş ocaklarına geldi. Burada sürücü yükünü boşalttığı esnada kamyon devrilerek yan yattı. Kaza sonucu devrilen kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbar üzerine yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyonun devrilmesi anı kamerada

Görüntülerde, şantiyeye mıcır getiren uzun damperli kamyon şoförü yükünü boşaltmaya başlıyor. Damperin uzun olmasından dolayı yan yatıp devrilmemesi için şoför dikkat ediyor. Mıcırın bir bölümünün boşaltılmasının ardından kamyon devriliyor. Yan yatan kamyondaki sürücü ise hafif şekilde yaralanıyor.

Sultangazi'de mıcır boşaltan kamyon devrilerek yan yattı
OYNAT01:23
Sultangazi'de mıcır boşaltan kamyon devrilerek yan yattı
Sultangazi Taş Ocaklarında mıcır boşaltan hafriyat kamyonu, devrilerek yan yattı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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