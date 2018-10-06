Sultangazi'de tacizciyi polis son anda kurtardı Sultangazi'de ortalık karıştı: Polis linçten zor kurtardı Sultangazi'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişiyi polis son anda kurtardı. Mahallede biber gazı kullanan güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle dağıttı.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 14:46 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 14:53 DHA