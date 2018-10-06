Gündem Sultangazide ortalık karıştı Polis linçten zor kurtardı
İSTANBUL

Sultangazi'de tacizciyi polis son anda kurtardı

Sultangazi'de ortalık karıştı: Polis linçten zor kurtardı

Sultangazi'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişiyi polis son anda kurtardı. Mahallede biber gazı kullanan güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle dağıttı.

Haber Merkezi DHA
Mahallelinin linç etmek istediği şahsı polisler ve bekçiler güçlükle korudu.
Mahallelinin linç etmek istediği şahsı polisler ve bekçiler güçlükle korudu.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi meydana geldi.

  • İddialara göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, evli bir kadını takip edip tacizde bulundu. Kadının eşi tarafından fark edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı.

Biber gazı kullanıldı

Polis, kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi, bir binanın girişinde sakladı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı sıktı.

Biber gazının etkisiyle oluşan kargaşadan faydalanan polis, şüpheliyi hızlıca binadan çıkarıp araca bindirdi. Şüpheliyi araçtayken de vurmaya çalışan kişileri, polis biber gazı sıkarak uzaklaştırdı.

Ardından polis merkezine götürülen ve Suriyeli olduğu belirtilen şüpheli sorguya alındı.

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