Sultangazi'deki trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Hem kendi hem çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücü böyle görüntülendi.



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Sultangazi Esentepe mahallesinde tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle drift yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu.

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KAMERAYA KAYDETTİ

Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. 34 FM 2208 plakalı aracın sürücüsü Ş.K. kısa sürede gözaltına alındı.

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SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Ş.K'ya 7 bin 328 lira idari para ceza kesilirken, Ş.K'nın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Ş.K. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.