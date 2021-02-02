Gündem Sultangazideki trafik magandası kıskıvrak yakalandı
3. SAYFA

Sultangazi'deki trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 7 bin 328 lira idari para ceza kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
Hem kendi hem çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücü böyle görüntülendi.
Hem kendi hem çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücü böyle görüntülendi.


Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Sultangazi Esentepe mahallesinde tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Sokak ortasında 34 FM 2208 plakalı otomobiliyle drift yaparak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sokak ortasında uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra gözden kayboldu.

Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi
GÜNDEM
Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

KAMERAYA KAYDETTİ

Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. 34 FM 2208 plakalı aracın sürücüsü Ş.K. kısa sürede gözaltına alındı.

‘Vallahi atmadım’ dedi görüntüler ortaya çıkınca aracına el konuldu
GÜNDEM
‘Vallahi atmadım’ dedi görüntüler ortaya çıkınca aracına el konuldu

  • SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ
  • Ş.K'ya 7 bin 328 lira idari para ceza kesilirken, Ş.K'nın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Ş.K. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı
GÜNDEM
Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı
Abone Ol Google News
İstanbula güzel haber

İstanbul'a güzel haber

Barajlardaki doluluk oranı giderek yükseliyor.
İzmirde afet günü

İzmir'de afet günü

Depremlerden sonra yağan yağmur sele dönüştü.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.

600 polisle<br>dev operasyon

600 polisle
dev operasyon

Güvenlik kameraları da işe yaramadı.
Günlüğü 100 TL

Günlüğü 100 TL

​Bellerine halat bağlayıp çatılardaki karları temizliyorlar.

Siyanürden<br>1200 kat daha zehirli

Siyanürden
1200 kat daha zehirli

​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı film hazırladı.
Sahtesini de ürettiler

Sahtesini de ürettiler

3 bin doz koronavirüs aşısı ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.