Sümela'nın her noktası gezilebilecek

İnanç turizmi açısından dünyanın sayılı mekanları arasında gösterilen Trabzon’daki Sümela Manastırı’nın yer aldığı Karadağ’ın eteklerinde kaya kütlelerinin olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen çalışmaların birinci etabı tamamlandı. Manastır, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan kaya ıslahı ve restorasyon çalışması kapsamında ziyarete kapalı bulunuyor.

ŞAPELLER GEZİLECEK

Karadağ’ın eteklerinde düşme riske taşıyan kaya parçaları, çalışmalar kapsamında çeşitli yöntemler kullanarak tehlikeli olmaktan çıkartıldı.

Birinci etabı tamamlanan ve kısa süre sonra ikinci etabına geçilecek çalışmalar kapsamında, son olarak bin 600 tonluk kayanın kırılması kaldı. Söz konusu kayanın da parçalanarak bulunduğu yerden alınmasıyla manastırın bir bölümünün ziyarete açılması planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından manastırın daha önce bilinmeyen şapeller başta olmak üzere her noktasının gezilebilmesi hedefleniyor.