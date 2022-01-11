​Sunar şirketlerine ‘Sıfır Atık’ belgesi.

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İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TBMM’ye girmekle 'terörist' sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir" dedi.