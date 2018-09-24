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Şüpheli çantanın içerisinden tarihi eserler çıktı Erzurum Haber

Şüpheli çantadan tarihi eserler çıktı

Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Aşkale uygulama noktasında H.F.Ç isimli şahsa ait çantada ve üzerinde yapılan aramada 16 adet tarihi materyal ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen tarihi eserler
Ele geçirilen tarihi eserler

Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Aşkale uygulama noktasında H.F.Ç isimli şahsa ait çantada ve üzerinde yapılan aramada 16 adet tarihi materyal ele geçirildi.

Aşkale uygulama noktasında KOM ekiplerince H.F.Ç isimli şahsa ait çantada ve üzerinde yapılan aramada; 1 adet taştan yapılma aslan heykeli, 1 adet metal bakır renkli tasa benzer üzerinde desen ve motiflerin bulunduğu metal obje, 1 adet metal dikdörtgen şeklinde her iki tarafı açık üzerinde kabartmalar olan sarı renkli parça, 6 adet küçük sarı renkli kahve fincanı, 1 adet sarı renkli su bardağı görünümünde metal parça, 1 adet 1 sağ arka ayağı kırık sarı renkli deve figürü, 1 adet üst kısmı sivri sapsız sarı renkli üzerinde 7 adet delik bulunan balta, 1 adet sarı renkli küçük metal ucunda zincirli tek parça kefesi bulunan terazi, 1 adet sarı renkli at nalı içerisinde at kafası figürü, 1 adet küçük boy bakır görünümlü metal tepsi, 1 adet iki kulplu renkli vazo ele geçirildi.

Olayla ilgili H.F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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