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Gündem Süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı 270 bin doları teslim etti
İSTANBUL

Süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı: 270 bin doları teslim etti

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik işleri görevlisi Ahmet Şahin, caddedeki çöpleri süpürürken bulduğu 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki polise teslim etti. Asgari ücretle geçinen 2 çocuk babası Şahin, "Kendimi o kişinin yerine koydum. Ağlayanın malından gülene hayır gelmez dedim ve çeki teslim ettim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Temizlik işçi çalışırken bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti.
Temizlik işçi çalışırken bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti.

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 33 yaşındaki işçi Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Aytar Caddesi’ni süpürürken yerde bir çek fark etti. Süpürgesine takılan çeki eline aldığına şaşkına dönen Şahin, soluğu belediyede aldı.

Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle 270 bin dolarlık (2 milyon 86 bin 51 lira) çeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim eden Ahmet Şahin, "Çalışırken elime bir çek geçti. Ben de bu çeki Beşiktaş Belediyesi'ne teslim ettim. O gün sabah her zamanki gibi işime başlamıştım. Öğleden sonra 14.30 sıralarında evime gitmek için çıktım. O sırada yol kenarını da süpürüyordum ve çek süpürgeme takıldı. Çeki görünce aldım ve bugün sahibine teslim ettim.

Temizlik yaparken buldu: İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti
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Temizlik yaparken buldu: İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti
  • Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor. İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim. 'Buyurun ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez' dedim ve çekini verdim" diye konuştu.

İş insanı olduğu öğrenilen çek sahibi ise Şahin’e teşekkür etti. Ahmet Şahin'in dürüstlüğü ile Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Belediyemizin emekçisi Ahmet Şahin, kamuya gönülden hizmet eden bir kardeşimiz. Dürüstlüğü ile belediyemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Bu örnek davranışından ötürü kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti: Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek
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Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti: Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek

Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
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İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti.
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Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.
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Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.
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Alkışlanacak hareket: Para dolu bulduğu poşeti polise teslim etti
Kocaeli İzmit'te temizlik işçisi Numan Aktan, bir ağacın altında bulduğu bir poşet dolusu parayı polise teslim etti.


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