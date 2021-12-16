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İSTANBUL ASYA

Suratın koronavirüse benziyor dedi: Hakkında dava açıldı

Japonya’da uçakta maskeyi düzgün takmayan bir yolcu, kendisini uyaran diğer yolcuya "Suratın koronavirüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı. Hakaretle suçlanan şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi Kırmızı Beyaz
Suratın korona virüse benziyor dedi: Hakkında dava açıldı
Suratın korona virüse benziyor dedi: Hakkında dava açıldı.

Japonya’da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı’ndan Okinawa’ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı. Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün koronavirüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı. Fukuoka’da ceza mahkemesinde 24 Kasım’da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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