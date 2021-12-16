Suratın koronavirüse benziyor dedi: Hakkında dava açıldı

Jandarma'ya bağlı helikopterler iki vatandaşı hastaneye sevk etti: En zor anınızda gece gündüz yanınızdayız

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı havacılarımız, Muş ve Bitlis'te ikamet eden iki hasta vatandaşın, helikopter ile Bitlis Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı 'En zor anınızda, gece gündüz yanınızdayız' notuyla resmi twitter hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.