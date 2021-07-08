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Sürdürülebilir kampüse doğru: Dört yılda 8 bin fidan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

kampüslerinde son dört yılda 8 binden fazla fidan toprakla buluşarak geleceğe nefes oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sürdürülebilir kampüse doğru: Dört yılda 8 bin fidan
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ihlamur, Akasya, Mavi Ladin, Servi, Mavi Servi, Mazı, Japon Kavağı, İğde, Göknar, Çınar, Sedir, Karaçam, Sahil Çamı, Meyve Fidanları (Elma, Şeftali, Kiraz, Kayısı, Ceviz, Armut, Dut), Gül, Süs Eriği, Süs Elması, Ters Dut, Sarmaşık ve Leylandi gibi birçok türde fidanın dikiminin yapıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüslerinde, 2018 yılında 1200, 2019 yılında 3100, 2020 yılında 2190 ve 2021 yılı içinde ise 1580 adet olmak üzere toplamda 8070 fidan toprakla buluşturuldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, doğal kaynaklarımıza atalarımızın mirası değil gelecek nesillerimizin bir emaneti anlayışıyla yaklaşmamız gerektiğini ve sürdürülebilir kalkınmaya paralel sürdürülebilir kampüs vizyonuyla hareket ederek yeşil doğayı korumak ve yeşil alanları artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir Kampüs vizyonunun bir ayağını kampüslerdeki yeşil bitki örtüsünün artırılması olarak ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar açıklamalarının devamında, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak gerek kendi çabalarımızla aldığımız gerekse bağış yolu ile kabul ettiğimiz fidanları merkez yerleşkemizde ve diğer kampüslerimizde toprakla buluşturarak Yeşil Türkiye vizyonuna destek sağlamaya çalışıyoruz” diyerek yeşil doğanın gelecek nesiller için çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.

Yoğun çabalar ile oluşturulan Gönüllüler Hatıra Ormanı, Afrin Şehitleri Çınar Yolu, Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanı gibi alanları da kapsayan çevreci çalışmalardan da bahseden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, tesviyesi yapılarak Üniversitemize kazandırılan bu alanlara Sivil Toplum Kuruluşları, öğrencilerimiz, Niğde halkı ve doğaseverler tarafından yapılan fidan dikimlerinin oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir Kampüs vizyonunun ikinci ayağını ise, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve operasyonel olarak işlemesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “6 kampüs, 32 bina, yaklaşık 30 bin kişilik bir nüfusun yaşadığı üniversitemizde atıkların kaynağında ayrıştırılmasını çok önemsiyoruz. Atıkların ekonomik değerinden ziyade gençlerimizin davranış kazanmalarını daha çok önemsiyoruz. Doğa sevgisi genç nesillerimizde zaten çok güçlü, onlara destek olarak daha yaşanabilir bir dünyaya hep birlikte sahip olabiliriz” dedi.

Sürdürülebilir Kampüs anlayışının üçüncü ve belki de en önemli ayağı olan fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları ile ikamesi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Güneş enerji üretimine ilişkin verimliliğin son derece yüksek olduğu bir bölgede, stratejik önceliklerinden biri enerji olan bir üniversite olarak, bize yakışan yenilenebilir enerji ile enerji tüketimimizi desteklemek olmalıdır. Güneş enerjisinin sağladığı bu potansiyeli kullanmak, hem enerji faturalarımızda tasarruf sağlamak hem de geleceğimizi güvence altına almak için çalışmalarımıza başladık” sözleri ile açıklamalarını noktalandırdı.

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