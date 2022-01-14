Süre bugün doluyor: Köpeklerini sokağa bırakanların sayısında dikkat çeken artış

Geçtiğimiz yıl, temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerinin kayıt altına alınması gerektiği duyurulmuştu. Ayrıca bu ırklara ait köpekleri üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası uygulanacağı da açıklanmıştı.

Kayıt için son gün olarak ise 14 Ocak tarihi belirlendi.

Yasaklı köpeklerin kayıtları için son güne gelinirken, bazı köpek sahiplerinin hayvanlarını kayıt ettirdiği, birçok köpeğin ise ormanlık alanlara bırakıldığı öğrenildi. İBB Kemerburgaz Hayvan Bakımevi Başhekimi Serap Baytemür Gülmez son günlerdeki terk etme sayılarındaki artışa dikkat çekti.

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“Terk etme sayılarımız biraz arttı”

7 Aralık’ta yayınlanan genelgeyle, tehlike arz eden ırklara birtakım düzenlemeler getirildiğini aktaran Serap Baytemür Gülmez, terk etme sayılarının arttığını söyleyerek, “Bu ırklara sahip kişilerin, bu ırkları üretmemesi, satmaması, reklamını yapmaması ve çocuk parkı, oyun parkı gibi yoğun olan yerlerde dolaştırmamaları, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmamaları konusunda birtakım düzenlemeler getirildi. 14 Ocak da, bu düzenlemelerin hayvan sahipleri tarafından yapılması konusunda son tarih. O yüzden de bu tarihe kadar terk etme sayılarımız biraz arttı. Vatandaş da bu konuda cezai müeyyideden korktukları için terk etmeyi tercih ediyor. Kayıt yaptıran sayısı da çok fazla. Bu tarz durumdaki hayvanları sahiplenip bir ömür boyu barınakta yaşamasına göz yummayan hayvan severler de var” dedi.

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GÜNDEM Tehlikeli köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak

“İyi bir yetiştirme tarzı ile bu hayvanlar çok uysal olabilirler”

Kayıt için son günün 14 Ocak olduğunu hatırlatan Serap Baytemür Gülmez, bu ırk köpeklerin yetiştirme tarzının da önemli olduğunu söyledi. Baytemür Gülmez, “Yetiştirme tarzı çok önemli. Tabii, yapı olarak da tehlike açısından, biraz daha güçlü bir çeneye sahip olduklarını söyleyebiliriz. İyi bir yetiştirme tarzı ile bu hayvanlar çok uysal olabilirler. Bu kayıt altına alma durumu 14 Ocak mesai saati bitimine kadar devam edecek. Bu saate kadar kayıt altına alındığı sürece herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Eğer kayıt altına alınmazsa, köpeklere el konuluyor ve sokağa bırakılırsa da 30 bin TL para cezası var. Bize getirdikleri zaman, ömürleri boyunca bizde kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İl Tarım Müdürü: Yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takıldı

“Onlar için gerçekten sağlıklı bir durum”

Mikro çip uygulamasını tüm hayvanlar için geçerli olduğunu söyleyen veteriner hekim Mehmet Deniz, “Bu mikro çip sadece yasaklı ırklar için değil tüm köpek ırkları için 2022’nin başına kadar geçerli bir süreydi ve bunların hepsine mikro çip takılması gerekiyordu. Aynı şekilde kedilerde bu uygulamanın içerisinde olup mikro çiplenmesi gerekiyor. Kediler içinde 2022 yılının sonuna kadar süre tanındı bu süre boyunca çipleme yapılabilecek. Mikro çiple yapılmak istenen; ne kadar hayvan popülasyonunun olduğu, ne kadar kayıtlı hayvanın olduğu öğrenilmesi, hayvan üretiminin önüne geçilmek istenmesi. Mikro çip T.C. kimlik gibi olacak kedilerimizi ve köpeklerimizi sisteme kaydedip her bir dostumuzun bir karnesi, bir pasaportu bir takip işlem gibi kısmı devreye girecek. Buda onlar için gerecekten sağlıklı bir durum aslında” diye konuştu.

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“Sadece 11 bin lirayla kalmıyor”

Mikro çip uygulamasını yaptırmayan hayvan sahipleri için cezaların olduğunu belirten Deniz, “11 bin lira gibi bir yaptırım cezası var bu sadece 11 bin lirayla kalmıyor hayvanların yaptıkları mala ya da cana zarar kast durumlarında hapis cezasına kadar gidebiliyor. Eğer mikro çip takmadan “Köpek benim” diyerek iddia ederlerse ona da muhtemelen bir ceza yaptırımı uygulayacaklar ve köpeğe el koyma işlemi yapılacaktır. Mikro çip ücretleri belediyenin ve özel veteriner kliniklerin durumlarına göre değişiyor. 75 ile 200 lira arasında bir rakam çıkar ortalama olarak ama bunları yaptırmayıp yetkili merciler tarafından belirlenip yakalanırsanız cezası 11 bin lira. Ağızlık takmadan gezdirirseniz yasaklı ırklarınızı yine ceza işlemi olacaktır. Bu ceza yaptırım işlemleri uyarı, para ve hapis cezası gibi katlanarak artıyor” şeklinde konuştu.

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“Onun için her şeyi yapıyoruz”

Yasaklı ırklardan Dogo Argentino cinsi köpeği olan ve mikro çip taktırma işlemi yaptıran Büşra Sarı ise, “Köpük’ü bir Ramazan günü kapımızın önünde bulduk ve sahiplendik. Çok zayıftı belki 30 kilogram bile yoktu ki böyle bir köpeğin bu zayıflıkta olması gerçekten kötü. Evet, bir Dogo Argentino ama bilmiyorduk hangi ırk olduğunu. Çok uysaldı sanırım daha önce dayak yemiş veya yavruları elinden alınarak sokağa bırakılmış ve çok üzgün bir köpekti. Mikro çip olayını bilmiyorduk yoksa onun için her şeyi yapıyoruz. Biz bakmaya başladıktan sonra kimseye havlamadı bile diyebilirim çok uysal bir hayvandır. Nasıl yetiştirirseniz öyle gider neticede sizi de karanlık bir ortamda çiğ etle besleseler sizde vahşileşirsiniz muhtemelen bu sadece hayvan ırkı için geçerli değil. Ben Köpük’ü ağızlıksız dolaştırmıyorum sebebi ise kendi saldırgan olduğu için değil başkaları korkmasın diye böyle gezdiriyorum. Gerçekten hiç saldırgan bir köpek değil öyle yetiştirilmedi. Tamamen sevgiyle büyütüyoruz sevgi arsızı bir canlı. Tabi ki Köpük benim çok değerli çünkü o benim kızım ben onun sahibi değilim. Şuanda bir sürü kanun çıkıyor mesela ağızlıkla alakalı, parklara, bahçelere sokulmaması gerekiyor ve biz bunları en başından beri yapıyoruz. Çünkü bilinçliyiz şuanda haberlerde görüyoruz ama en başından beri bunu biliyorduk. Hayvan sever insanda bunu yapar ve ağızlık, çipi daha doğrusu onun iyiliği için ne gerekiyorsa yapar” ifadelerini kullandı.