Gündem Sürekli açlık ve israf edebiyatı yapan CHPli Aykut Erdoğdu ile Tuba Torundan Boğazda lüks düğün
POLİTİKA

Sürekli açlık ve israf edebiyatı yapan CHP'li Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'dan Boğaz'da lüks düğün

Her ortamda israftan ya da yoksulluktan dert yanan CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP disiplin kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlendi. Boğaz'daki bir sarayda yapılan lüks düğün dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Diğer
Sürekli açlık ve israf edebiyatı yapan CHPli Aykut Erdoğdu ile Tuba Torundan Boğazda lüks düğün
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun lüks düğünü eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'li Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayında evlenmesinin ardından CHP'li Aykut Erdoğdu da şatafatlı bir düğünle dünya evine girdi. Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen düğüne başta CHP’li üst düzey yöneticilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun, şatafatlı düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Tuba Torun ise, “Kendimize kınalı, ayinli-ritüelli, altın günü kıvamında bir ‘before wedding’ yaptık.” ifadelerinde bulundu.

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“SOBALI EVDEN ÇIKAN BİRİSİYİM”

Her fırsatta açlık ve israf edebiyatı yapan CHP’li Erdoğdu, milletvekili olmadan evvel kendisini “Kars’ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu’nun sobalı evinden çıkan birisi” olarak sunarken Boğaz'daki lüks sarayda milyonluk düğün yapması dikkatlerde kaçmadı.

Lüks oteldeki düğün birçok kişi tarafından sosyal medyada eleştirildi.

Erdoğdu'nun sarayda yaptığı lüks düğün sonrası akıllara açlık ve israf edebiyatı geldi. O paylaşımlardan bazıları:
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