'Suriye istihbaratı konuşmamam için beni tutukladı'

Tutuklanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik mahkemeki ifadesinde de önemli bilgiler verdi.

Hatay Reyhanlı saldırısı için saldırıya ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Bombalı saldırı olacağını bildiğini ancak bunun Türkiye sınırında olacağını bilmediğini savunan Nazik, “Reyhanlı’da araçları bırakacaktık, orada biri yanında iki kişiyle gelip bunları alıp ÖSO’nun kontrolündeki yerde bu patlatmayı yapacaktı. Bu planlamanın içinde yer aldım ama Türkiye’de olacağını bilmiyordum” dedi.

"SURİYE İSTİHBARATINDAN BİR YÜZBAŞI KONUŞMAMAM İÇİN BENİ TUTUKLADI"

Nazik, daha önce Ankara Kocatepe ve Konya’da keşif yaptığını anlattı. Habertürk'te yer alan habere göre; Saldırı talimatını Suriye istihbaratından Hacı kod adlı bir yüzbaşıdan aldığını bir kez daha tekrarlayan Nazik, olayın ardın bir pişmanlık videosu çekip sosyal medya hesabından paylaştığını aktardı.

Videoyu paylaşmasının ardından Hacı kod adlı Yüzbaşı tarafından tutuklandığını dile getiren Nazik, “Konuşmamam için 10 ay bir gün Suriye İstihbaratına bağlı bir cezaevinde tutuldum” dedi.

Nazik mahkeme huzurunda emniyet ve savcılık ifadesini de doğruladı, “bana ait” dedi. Nazik ve diğer 26 sanığın yargılamasına 26 Kasım’da başlanacak.

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