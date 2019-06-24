Suriye sınırına askeri sevkiyat: Komandolar sevk edildi

Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
- Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
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