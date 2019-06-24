Suriye sınırına askeri sevkiyat: Komandolar sevk edildi

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Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs, deniz otobüsü ve kendi araçlarıyla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.