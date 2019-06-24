Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Suriye sınırına askeri sevkiyat Komandolar sevk edildi
HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat: Komandolar sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Haber Merkezi AA
TSK, sınıra çok sayıda askeri araç ve komando sevk etti
TSK, sınıra çok sayıda askeri araç ve komando sevk etti

Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

  • Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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