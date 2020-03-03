Suriye sınırına HİSAR kalkanı: Son on yılın ilk meyvesi tüm hedefleri koruyacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin 3 ay erkene çekilerek bir hafta içerisinde Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine konuşlandırılacağını açıkladı.

Bilindiği üzere, Türkiye çok uzun süredir kendisine ait hava savunma sistemini bağımsız ve münferit olarak kullanma imkân ve kabiliyetine erişmek istiyordu.

2011'de projesine başlanan HİSAR sistemleri ilk kez operasyonel hale getirilecek.

Peki, HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri nasıl görev yapıyor? Bölgede hangi görevleri üstlenecekler?

Merve Seren.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Dr. Merve Seren, "Bu sistemler, alçak irtifa hava savunma sistemi olarak belli irtifada uçak, helikopter, İHA/SİHA ve füzelere karşı görev yapabiliyor. 2020 yılı içerisinde hizmete gireceği söylenmişti. Süreç hızlandırıldı ve birkaç ay erkene çekildi. Şimdi ilk kez operasyonel kabiliyetini görme imkanımız olacak" diye konuştu.

Suriye sahasındaki her tecrübenin savunma sanayinin kabiliyet gücünü güçlendirdiğini belirten Seren, "Bu anlamda HİSAR-O, operasyonel kabiliyet kazandırıldıktan sonra feedbacklere göre güncellemeler yapılacak. Modernizasyonları ve sisteme angajman süresi görülecek. Hava savunma sistemlerinin kendi içerisinde çok sayıda parametreleri var. Türkiye'in son yıllardaki büyük kazanımı, sistemlerin entegre çalışmasıdır. İHA ve füze savunma sistemleri birlikte çalışıyor. Dolayısıyla İHA'ların gördükleri HİSAR-A ile angaje bile olabilir" ifadelerini kullandı.

HİSAR sistemleri.

HİSAR sistemlerinin S-400 ve Patriot gibi komple bir hava savunma sistemi olmadığını belirten Seren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece hava savunma hedeflerine karşı değil, tesis korumaları için de yapılıyor. HİSAR-A'yı konuşlandırdığınızda hareketli ve hareketsiz tüm hedefleri koruyabilir. Sivil yerleşim yerlerini korumak ya da askeri tesisleri korumak adına görev yapabilir."