Suriye'de sınırlar değişti: Esed rejimi tüm güçlerini Şam'a çekiyor

Not:

ABD destekli gruplar Suriye-Irak sınırındaki Tenef bölgesinde bulunuyor. ABD tarafından eğitilen gruplar, bu zamana kadar aktif olarak bir ilerleme kaydetmiyordu. İlerlemenin haritada olağanüstü görünmesinin sebebi bölgenin çöl olmasından kaynaklanıyor. Neredeyse hiç yerleşim yeri bulunmayan bölgede birbirine en yakın beldelerin bile arasında 45-50 kilometre mesafe bulunuyor. Bu nedenle ABD destekli grupların işgal ettiği bölge yüzölçümü olarak fazla görünse de işgalin kalıcı olmayacağı öngörülüyor.