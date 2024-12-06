Suriye'de sınırlar değişti: Esed rejimi tüm güçlerini Şam'a çekiyor
Semih Kara
09:386/12/2024, Cuma
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Suriye'de sınırlar yeniden şekilleniyor.
Suriyeli muhalif grupların başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Halep, Tel Rıfat, Serakib, Maaret Numan ve Hama gibi stratejik öneme sahip yerleşim yerleri Esed rejiminin işgalinden kurtarılmıştı. 5 Aralık günü akşam üstü Hama'da kontrolü sağlayan muhalifler, hız kesmeden ilerleyişlerine devam etti. Muhalif gruplar Humus'a dayanırken muhalif hücreler de Şam'ın güneyindeki Dera ve Suveyda'da harekete geçti. İki bölgenin de rejim işgalinden kurtarılmasıyla muhalifler gözünü Şam'a çevirdi. İşte operasyonun detayları...
13.55
İran İslami Şura Meclisi Eski Başkanı
Ali Laricani
, Esed ile görüşmek üzere Şam'a geldi.
13.45
Dera'daki muhalifler
Kuneytra ve Sanemeyn
bölgelerinde kontrolü sağladı.
13.35
Rejim milisleri Humus'un güneyindeki
Şayrat Hava Üssünü tahliye ediyor
. Üste bulunan helikopterler, Şam'ın doğusundaki Dumeyr Askeri Havaalanına nakledilecek.
13.30
Rejim milisleri Humus'un doğu kırsalındaki Tiyas bölgesinden geri çekiliyor. Bölgedeki ünlü
T4 Hava Üssündeki
helikopterler tahliye edilmeye başlandı.
13.20
ABD destekli gruplar
, Tenef bölgesinden harekete geçti. Rejimin geri çekildiği bölgelere ilerleyen gruplar, Şam'ın doğusundaki Karyeteyn ve Savvana bölgelerini ele geçirdi.
Not:
ABD destekli gruplar Suriye-Irak sınırındaki Tenef bölgesinde bulunuyor. ABD tarafından eğitilen gruplar, bu zamana kadar aktif olarak bir ilerleme kaydetmiyordu. İlerlemenin haritada olağanüstü görünmesinin sebebi bölgenin çöl olmasından kaynaklanıyor. Neredeyse hiç yerleşim yeri bulunmayan bölgede birbirine en yakın beldelerin bile arasında 45-50 kilometre mesafe bulunuyor. Bu nedenle ABD destekli grupların işgal ettiği bölge yüzölçümü olarak fazla görünse de işgalin kalıcı olmayacağı öngörülüyor.
12.30
Rejim milisleri, Humus'un güneydoğusundaki
Karyeteyn kasabasından
geri çekildi.
12.20
Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki
Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde
işgal ettiği bölgelerden çekilerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
12.15
Muhalifler rejim milisleri tarafından boşaltılan Palmira Çölü'ne operasyon başlattı.
12.00
Yerel kaynakların iddiasına göre İran destekli Şii milisler Kuneytra'dan çekilmeye başladı.
10.45
Suriye haritası tamamen değişti.
Muhalifler Halep ve Hama'nın ardından Humus'a indi.
Esed rejimi bütün güçlerini Şam'a çekti, boşalttığı yerleri ise terör örgütü PKK/YPG'ye verdi.
PKK/YPG terör örgütü, rejim milislerinin çekilmesinin ardından Fırat Nehri'nin batısına geçmeye başladı.
Dera ve Suveyda'da bulunan muhalif hücreler halkın da desteğiyle rejim milislerini bölgeden kovdu.
Muhalifler hem kuzeyden hem de güneyden Şam'a doğru ilerliyor.
10.00
Esed rejimi, Dera ve Suveyda'daki
bütün güçlerini Şam'a çekti.
09.15
Gece saat 02.15 sularında Esed rejimine ait savaş uçakları, Humus'a giriş yapan
muhalif birlikleri bombaladı.
18.00
Dera kırsalındaki
Hirbet Gazale ve Nava
bölgeleri muhalif hücreler tarafından ele geçirildi. Muhaliflerin Dera'daki kontrolü arttı.
18.00
İran,
Şam Büyükelçiliği'ndeki
çalışanlarını tahliye etmeye başladı.
17.55
Muhalif hücreler, Dera'nın doğusundaki
Suveyda bölgesinde
çok sayıda rejim milisini tutukladı.
17.50
Humus, Deyrizor, el-Bukemal, Dera ve Suveyda bölgesinden çekilen rejim milisleri Şam'a doğru gidiyor. Esed rejiminin, Suriye'nin birçok bölgesinden çekilmelerini emrettiği milis güçleriyle
Şam'da savunma hattı
kurması bekleniyor.
17.40
İran destekli
Şii milislerden oluşan 200 araçlık bir konvoy
, Suriye-Irak sınırındaki el-Bukemal bölgesinden Irak'ın Kaim şehrine çekiliyor. Esed rejimi, bu bölgeden çekilerek yerini PKK/YPG terör örgütüne bırakmıştı. El-Bukemal bölgesi, Şii milislerin Irak üzerinden yaptığı sevkiyatların Suriye'de depolandığı yer olarak biliniyor.
17.20
Humus'un batısındaki
Guta mahallesinde
konuşlu Esed rejimine bağlı subaylar, bölgeden çekiliyor.
17.15
Muhalifler Humus'un dış mahallelerine
sızma girişimi
gerçekleştiriyor.
17.10
Muhalif hücrelerin Dera kırsalında başlattığı operasyon kapsamında rejim milislerinden
ele geçirilen beldelerin sayısı 18'e ulaştı.
17.00
Muhalifler
Humus'a yönelik saldırı başlattı
. Humus'un dış mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor.
16.40
Dera halkı, şehir merkezine
Devrim Bayrağı astı.
16.20
Dera kırsalında
rejime ait hava savunma üssü
, muhalif hücreler tarafından ele geçirildi.
16.05
Şam'daki
Emevi Meydanı'nda patlama meydana geldi
. Bölgede rejime bağlı Genelkurmay Başkanlığı da bulunuyor.
16.00
Rejime ait bir
Ka-52 savaş helikopteri
, Humus semalarında muhaliflere ait Şahin dronları engellemeye çalışıyor.
15.50
Muhalif hücreler, Dera'da rejime bağlı
52. Tugay'a saldırı başlattı.
15.45
Ürdün ve Lübnan
, Suriye ile olan tüm sınır kapılarını kapattı.
15.40
Çin
, vatandaşlarına Suriye'yi derhal terk etme çağrısı yaptı.
15.35
Muhaliflere ait
Şahin kamikaze dronlar
, Humus'ta konuşlu rejim milislerini hedef aldı.
15.30
Rusya'nın Şam Büyükelçiliği
, Rus vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.
15.25
Dera kırsalındaki muhalif hücreler, Suriye-Ürdün sınırında yer alan
Jaber Sınır Kapısı'nı
kontrol altında aldı.
15.00
ÖNEMLİ:
Muhalifler, Şam'ın güneyinde yer alan
Dera, Suveyda ve Kuneytra'nın
rejim işgalinden kurtarılması için yeni bir operasyon odası kuruyor.
14.55
Dera kırsalındaki
muhalif hücreler harekete geçti.
Yerel halkın desteğini alan muhalifler, Dera kırsalında 11 noktada rejime ait kontrol noktalarını ele geçirdi, Esed rejimine ait çok sayıda tank ve zırhlı araca el koyuldu.
14.30
Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre Suriye'nin batısındaki Tartus kırsalında bulunan Şearat bölgesindeki
Rus üssü batıya doğru geri çekildi.
Rus üssünde bulunan hava savunma bataryaları Suriye'nin sahil bölgelerine naklediliyor. Ayrıca Ruslar, civar köylere bazı silahlar dağıttı.
14.25
Halep'in rejim işgalinden kurtulmasıyla şehirdeki
doğalgaz tesisi
yeniden faaliyete geçti.
14.20
Dera halkı; Busra Kalesi, Deal beldesi ve Dera kent merkezinde bulunan Hz. Ömer Camii'nde
Devrim Bayrağını göndere çekti.
13.50
Esed rejimi, geri çekildiği Humus'ta
muhaliflerin ele geçirdiği bölgeleri
savaş uçaklarıyla bombaladı.
13.40
Rus Ordusu, Humus kırsalındaki hava üslerinde bulunan
askeri helikopterlerini Şam'a sevk etti.
13.35
Muhalifler,
Humus kent merkezine
ulaştı.
12.35
Rejim milisleri, terör örgütü PKK/YPG ile yaptıkları anlaşma gereği
Deyrizor Askeri Havaalanını
da terör örgütüne teslim etti.
12.15
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü subayı
Muhammed Rızai
, Suriye'de Esed rejiminin safında savaşırken etkisiz hale getirildi.
12.10
Yerel kaynaklar, rejim milislerinin
Humus'tan çekilmeye
başladığını aktarıyor.
12.05
Rejim milisleriyle terör örgütü PKK/YPG arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında
Deyrizor doğusunda konuşlu milisler bölgeden çekilerek
Humus'a doğru yola çıktı. PKK/YPG'li teröristler ise rejimin çekildiği bölgelere konuşlandı.
11.25
Muhaliflerin sözcüsü Yarbay Hasan Abdülgani, Halep'te sadece 2 günde
1240'tan fazla rejim üyesinin
, geçici koruma kartı almak için başvuru yaptığını açıkladı.
11.20
Şam'dan kalkış yapan Esed rejiminin Hava Kuvvetlerine ait Il-76 stratejik nakliye uçağı, Sudan'ın Port Sudan şehrine iniş yaptı.
11.10
Yaklaşık
20 bin kişiden oluşan
muhalif güçler, Humus'a girmeye hazırlanıyor.
11.00
Rejim milisleri Dera kuzeyindeki
2 kontrol noktasından
daha çekildi.
10.55
Esed rejimi, Dera halkının rejim milislerine karşı ayaklanma başlatmasının ardından Şam'ın güneyinde yer alan
Horan bölgesindeki milislere
geri çekilmeleri yönünde talimat verdi.
10.50
Muhaliflerin sözcüsü Yarbay Hasan Abdülgani açıklama yaptı:
“Güçlerimiz Humus'a doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor.”
10.40
Dera'nın kuzeyindeki Cebiliye
'de halk, rejime ait Hava Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığına bağlı kontrol noktasına saldırdı.
10.30
Humus'un kuzeyindeki
Gantu kasabası
muhaliflerin kontrolüne geçti.
10.20
Humus'un kuzeyindeki son belde olan
el-Der el-Kebira
muhaliflerin kontrolüne geçti.
10.15
Dera'daki
Devlet Güvenlik Merkezi
binası muhalifler tarafından ele geçirildi.
10.05
Yerel kaynakların iddiasına göre Dera'nın kuzeyindeki
Anhil kasabasında ayaklanan muhalifler
, çok sayıda rejim milisini tutukladı. Anhil kasabası, Esed muhaliflerinin yoğun olarak yaşadığı Dera kentinin 45 kilometre kuzeyinde, Şam'ın ise 55 kilometre güneyinde yer alıyor.
09.50
Telbise'nin güneyindeki Ter Meale köyü muhaliflerin kontrolüne geçti. Humus'a olan uzaklık
4 kilometreye düştü.
09.35
Esed rejimine bağlı topçu birlikleri, muhaliflerin ele geçirdiği
Telbise bölgesini bombalamaya başladı.
09.30
Muhalifler Rastan'ın güneyindeki
Telbise kasabasında
kontrolü sağladı.
09.20
Muhalif gruplar, Hama ile Humus arasında bulunan stratejik öneme sahip
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