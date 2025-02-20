Suriye’de vicdanın en büyük temsilcisiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Suriye’nin Güvenliğinde Türkiye’nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği’ kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Programda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Yayınları ile bölgede ve dünyada yaşanan olayların dününü, bugününü ve bağlamını bütünlüklü bir şekilde değerlendirerek, hakikatin anlaşılmasına katkı yapmayı sorumluluk olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği" isimli yeni bir kitap hazırlandığını söyledi. Kitabın, Suriye-Türkiye ilişkilerinin tarihsel arka planını, Suriye ihtilafının ilk günden bugüne askeri, siyasi, diplomatik ve insani boyutlarını enine boyuna ele aldığına vurgu yapan Altun, "Türkiye'nin barıştan yana duruşunu, istikrarlaştırıcı gücünü ve hayata geçirdiği emsalsiz girişimleri, bütüncül bir şekilde okuyucuya aktarıyor" ifadelerini kullandı.

HAKLILIĞIMIZI ISPAT ETTIK

Suriye krizinin, Suriye ihtilafının çözüme kavuştuğu 8 Aralık devriminin ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin konunun uzmanlarıyla müzakere edileceğini belirterek, “Tarih, Suriye konusunda Türkiye'nin haklılığını bütün dünyaya ispat etmiştir. Son 13 yılda Suriye'de yaşanan zulüm, küresel güç odaklarının hem acziyetini, hem de fırsatçılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte, sözüm ona birçok gelişmiş ülke ve uluslararası aktör Suriye'deki krizin çözümüne katkıda bulunmak şöyle dursun, vekalet savaşları aracılığıyla krizin derinleşmesine hizmet etmiştir” dedi.

BATILI ÜLKELER AHLAKİ ÇÖKÜŞ YAŞADI

Altun, bu sürede Türkiye'nin, ciddi riskler alıp elini taşın altına koyduğunu vurgulayarak, “Bir yandan uluslararası terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer yandan milyonlarca insana kucağımızı açtık. İnsani dış politika anlayışımızla 2011'den itibaren Suriye'de vicdanın en büyük temsilcisi olduk. AFAD, Kızılay, TİKA gibi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla hem ülkemizde misafir ettiğimiz, hem de sınırın ötesinde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bölgede inşa edilen hastaneler, okullar, altyapı projeleri, Suriyeli kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kalıcı çözümler olarak bugün de hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye, tüm bu süreçte uluslararası toplumun görmezden geldiği milyonlarca insana, bütün samimiyetiyle kucak açarak insanlığa umut olmuştur” dedi.

UMUT DOLU BİR SURİYE'YE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Suriye'nin birlik ve beraberliği ile barış, huzur ve istikrarını tehdit eden en ciddi sorunun, terör örgütleri olduğuna işaret eden Altun, "Suriye ihtilafı süresince terör örgütü PKK/YPG, yabancı güçlerin maşası olarak masum insanları hedef alan birçok saldırı düzenledi. Biz Türkiye olarak, bu hain terör örgütlerinin hem Suriye'deki, hem de bölgemizdeki varlığını ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Nihayet, bugün geldiğimiz noktada 8 Aralık 2024'te gerçekleşen halk devrimi ile yepyeni ve umut dolu bir Suriye'ye şahitlik ediyoruz. Suriye'den yükselen bu umut, bölgemiz için de barış, istikrar ve refah için büyük bir fırsat sunmaktadır" dedi.







