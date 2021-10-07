Suriye’den Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’de Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin roketatarlı hain saldırı sonucu Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24) şehit oldu.
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Haber MerkeziİHA
Suriye Elbab’da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu.
Şehidin acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.
"Yalan anne de, ben ölmedim de"
Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, “Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, ‘yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı.
Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse’nin ise Ukrayna’da çalıştığı öğrenildi.
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Özköse’nin naaşını saat 15.00’te Gaziantep Havalimanı’ndan kalkacak askeri uçakla Samsun’a getirilmesi planlanıyor.
Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.