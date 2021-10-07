Suriye’den Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye Elbab’da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu.

Şehidin acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

"Yalan anne de, ben ölmedim de"

Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, “Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, ‘yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı.

Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse’nin ise Ukrayna’da çalıştığı öğrenildi.

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Özköse’nin naaşını saat 15.00’te Gaziantep Havalimanı’ndan kalkacak askeri uçakla Samsun’a getirilmesi planlanıyor.

Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

pic.twitter.com/DUegN2PHc1 REKLAM October 7, 2021

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.





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FOTOĞRAF 8 Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor. . 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor. Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor. Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor. Hudut Karakolu Komutanı, 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, 9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız diye konuştu.<br> 'Hudut Kartalları' yerli ve milli silahlar 24 saat nöbette Hakkariİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor. BiP'te paylaş

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