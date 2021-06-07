Gündem Suriyeden Türkiyeye kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi
HATAY

Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye kazıldığı tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Suriyeden Türkiyeye kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi - Hataya haberleri
Bulunan tünel.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, “Hatay Reyhanlı’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi” denildi.

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