Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

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Yanlış aşı yapan görevliler saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

İzmir'de 30 günlük kız çocuğuna yanlışlıkla koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması skandalının ardından ailenin avukatı Dilek Güzel, yanlış aşının vurulmasından saatler sonra görevlilerin olayı fark ettiğini ve aileyi uyarmak için eve geldiğini söyledi.