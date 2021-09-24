Gündem Suriyeden ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞlı yakalandı
ANKARA

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

MSB, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞlı yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay’da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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