Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay’da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XcEBCmv7UL
Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XcEBCmv7UL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021