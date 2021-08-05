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Suriyeli Aziz'den 'Geçmiş olsun Türkiye' grafitisi

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Aziz Esmer, bu kez de Türkiye'deki orman yangınlarını ele aldı. Esmer, İdlib'de bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren grafiti çizerek, Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Suriyeli Azizden Geçmiş olsun Türkiye grafitisi
Grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren grafiti çizdi.

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de yaşadığı Binniş ilçesindeki bir evin duvarına Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleyi anlatan "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı grafiti çizdi.

Esmer'in Türk halkıyla dayanışma çalışmasında, itfaiye görevlisinin yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahalesi anlatılıyor.

Aziz Esmer
Aziz Esmer

"Kalbimiz Türk halkıyla"

İdlibli grafiti sanatçısı Esmer, Türkiye'de devam eden orman yangınları nedeniyle üzüntüsünü dile getirip "Türkiye'de orman yangınların başlaması ve yerleşim yerlerine ulaşmasının ardından Türkiye ile dayanışmak gerekiyordu. Türkiye, Suriye'de şehitler verdi. Dolaysıyla bizim de Türkiye ile dayanışmamız lazımdı." diye konuştu.

Türkiye'deki yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ettiğini dile getiren Esmer, "Şu an Binniş'deki bir duvara yaptığımız çizimle Türk halkına çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Esmer, Türkiye'nin Suriye'deki mazlumlara destek olduğuna işaret ederek, "Yangınların yakın zamanda sündürüleceğine inanıyoruz. İnşallah bu acı üzüntülerin sonu olur. Kalbimiz Türk halkıyla." şeklinde konuştu.

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