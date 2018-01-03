Suriyeli çöpte bulduğu altınları polise teslim etti

Suriye’deki savaştan ailesiyle birlikte kaçarak Adıyaman’a yerleşen ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriyeli Zekeriya Tutüncü, hurda topladığı bir çöp konteynerinde poşet içerisinde yaklaşık 25-30 bin TL değerinde altın buldu. Bulduğu altınları eve getiren Suriyeli Tutüncü, durumu kayınbiraderi Yahya El Recco’ya anlattı. Durum üzerine eniştesinin bulduğu altınları alan Yahya El Recco, Kab Cami İmamı Fethi Erdil’in yanına giderek altınların sahibinin bulunması için ne yapılması gerektiğini sordu. Cami İmamı Fethi Erdil ve Suriyeli Yahya El Recco, altınları alarak Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezine gitti. Cami İmamı Fethi Erdil ve Yahya El Recco burada bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy’a konuyu anlatarak altınları sahibine teslim etmek istediklerini söyledi.

Ekmeğini çöpten hurda toplayarak sağlayan Suriyeli ailenin buldukları altınları teslim alan Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy, Cami İmamı Fethi Erdil ve Suriyeli Yahya El Recco’ya teşekkür ederek örnek bir davranış sergilediklerini vurguladı.

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"İnşallah altınların sahibi bulunur"

Suriyeli Zekeriya Tutüncü ve Yahya El Recco’nun oldukça anlamlı bir davranış sergilediğini dile getiren Erdil, "Suriyeli kardeşimiz çöpten bir miktar altın bulduğunu söyledi. Biz de en yakın karakola gidip bu altınları teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur. Suriyeli kardeşlerimizin haramda gözü yoktur. Tabi ki her yerin iyisi de vardır, kötüsü de vardır, ancak Suriyeli kardeşlerimizin birçoğu iyidir" dedi.

Maddi durumlarının kötü olmasına rağmen helal lokma peşinde olduklarını söyleyen Suriyeli Yahya El Recco, "Bulan adam benim eniştem akli dengesi pek yerinde olmadığı için altınları ben getirdim. Altınları bir yerde buldu Adıyaman’da. Kab Cami İmamı Fethi Erdil’e istişare ettim ve onunla beraber en yakın karakola getirdik altınları. İnşallah altınların sahibi bulunur. 25-30 bin TL değerinde bulunan altınlar. Bizim aklımıza hiç almak saklamak gelmedi, çünkü günah. Bizler helalli arıyoruz. O benim eniştem çöplerden hurda topluyor helal ekmek kazansın diye” şeklinde konuştu.