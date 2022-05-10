Suriyeliler arzu ederlerse dönebilir: Katillerin kucağına atmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde muhalefetin ırkçı söylemlerine karşı Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkacağını söyledi. “Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal” diye konuşan Erdoğan, “Biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız” ifadelerini kullandı.

FABRİKALAR 3 VARDİYA ÇALIŞIYOR

Kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevabın ödül alanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6’ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman 3 vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde ayakta alkışlandı.

HEDEF 250 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamda 30 milyonun üzerine çıkıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.”

ÜLKEMİZE SIĞINANLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Son dönemde savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan göçmenlere karşı yürütülen ırkçı propagandalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran, fark etmiyor. Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir? Ensar nedir? Bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz, sevgili Peygamberimizin, evet muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla, kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız” dedi.

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AÇGÖZLÜ PİYASA CAMBAZLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının tüm dünyada enflasyonu körüklediğini ancak Türkiye’deki fahiş fiyatların bir kısmının ekonomik gerçeklere dayanmadığını söyledi. Bakanlıklar ve diğer kurumlarla tamahkarlık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Son 20 yılda insanımızı nasıl enflasyona ezdirmediysek, açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.”

Teknolojide büyük ‘hamle’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak, 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu amaçla başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı hamdolsun yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-GE’sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye’ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira araştırma geliştirme harcaması yapılacak.”

İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, gelecek dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Erdoğan, böylece Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealini adım adım gerçeğe dönüştüreceklerine dikkati çekti.

OYNAT 02:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de, tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz.



Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.' dedi. BiP'te paylaş

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Karadeniz gazı için yoğun çaba

Karadeniz’de keşfettikleri doğal gazı bir an önce ülke sistemine bağlamak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Erdoğan, “Ayrıca yeni sahalarda sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane de sismik araştırma yapan gemimiz var. Göreve geldiğimizde bizim böyle gemilerimiz yoktu ama şimdi artık kendimize ait gemilerimiz var. Bunlarla artık hem sismik araştırmalarımızı yapıyoruz hem sondaj çalışmalarını yapıyoruz” bilgisini paylaştı.

Avrupa’nın vizyoner bakışa ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Avrupa’nın barış projesi olmanın çok daha ötesine geçtiğini kaydederek şöyle devam etti: