Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları devam ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve 14 teröristin etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.