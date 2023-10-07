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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildi.

Kenan Biter
09:51 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları devam ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve 14 teröristin etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!


Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.


İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.




#Fırat Kalkanı
#Zeytin Dalı
#Suriye
#Operasyon
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