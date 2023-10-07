Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın perşembe gecesi saat 23.00’te Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekatına tam 30 savaş uçağı katıldı. Terör üsleriyle birlikte, örgüte ait petrol kuyuları ve depolama tesisleri imha edildi. Harekat, sadece Suriye’nin kuzeyinde YPG hedeflerinin imha edildiği en büyük harekat olarak da tarihe geçti.