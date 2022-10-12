Gündem Sürücü aracını bırakarak kaçtı Fatihteki kazada üç hakem yaralandı
İSTANBUL

Sürücü aracını bırakarak kaçtı: Fatih'teki kazada üç hakem yaralandı

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı park halindeki başka bir otomobilde bulunan üç bölge hakemi yaralandı. Sürücü aracını bırakarak kaçtı.

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Haber Merkezi DHA
Sürücü aracını bırakarak kaçtı: Fatihteki kazada üç hakem yaralandı
Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Yol kenarında duran içerisinde sürücü Uğurcan Fidan ile futbol müsabakalarında hakemlik yaptıkları öğrenilen Muhammet Ömür, Bahadır İleri ve Berk Tezcan'ın bulunduğu 34 DNM 048 plakalı otomobile arkadan gelen 34 GK 9508 plakalı başka otomobil çarptı.

Kazada araçtaki üç bölge hakemi yaralanırken, diğer aracın sürücüsünün otomobili terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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