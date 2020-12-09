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ANKARA

Sürücü promile itiraz etti: Cezası kaldırıldı

Ankara'da trafik kontrolünde alkolmetre ile yapılan testte 1.05 promil, 37 dakika sonra hastanedeki kan testinde 0.20 promil alkollü çıkan Ozan Erbaş'ın ehliyeti mahkeme kararı iade edildi, para cezası iptal edildi. Ozan Erbaş, "Cezaların kan testi sonucuna bakılarak verilmesini, buna göre sürücülerin belgelerinin alınmasını talep ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ozan Erbaş.
Ozan Erbaş.

Ankara'da 18 Eylül'de saat 01.00 civarında Ozan Erbaş’ın (24) kullandığı araç, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde polisler tarafından durdurularak alkol kontrolü yapıldı. Yapılan ölçümde Erbaş’ın 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erbaş, fazla alkol almadığını savunarak yapılan ölçüme itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesine götürülerek Erbaş'a yeniden ölçüm yapıldı.

  • Hastanede yapılan ölçümde Erbaş’ın kanındaki alkol düzeyinin 0.20 promil oranında olduğu tespit edildi. Buna rağmen Erbaş’a bin 539 TL para cezası kesilerek ikinci kez alkollü olarak yakalandığı için 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Erbaş, avukatı aracılığıyla hastanede yapılan test sonucuna rağmen kendisine verilen cezaya itiraz etti.

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MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Erbaş'a verilen para cezasının kaldırılmasına ve ehliyetinin iadesine karar verdi.

  • Kararda, ilk ölçüm saati 01.00’de alkol oranının 1.05 promil olduğu; ancak saat 01.37’de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi tarafından yapılan testte alkol oranının 0.20 promil olarak saptandığının anlaşıldığına dikkat çekilerek, "Buna göre 37 dakika ara ile yapılan ölçümde alkol oranının 1.05 promilden 0.20 promil değerine düşmesi çelişki göstermektedir" denildi.

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'KAN TESTİ SONUCUNA BAKILMALI'

Cezası iptal edilen Erbaş, alkolmetreyi ilk üflediğinde 1.05 promil alkollü çıktığını anlatarak, "Fakat o kadar alkol almadığımı belirtmeme rağmen ikinci bir defa üfletmediler ve 15 dakika bekleme hakkımı kullandırtmadılar. Direkt ehliyetimi aldılar, cezamı kestiler. Ben de buna itiraz ettim, 'kan sonucumu görmek istiyorum' dedim. Beni hastaneye götürdüler. Kan sonucumda da 1.05 olmadığı 0.20 promil alkollü olduğum ortaya çıktı. 15 gün itiraz süremiz vardı. Avukatımla itirazımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 ay boyunca da uğraştık. Birçok sıkıntılar çektik bu süreçte. Mahkemede sürücü belgesinin iadesi ve para cezasının iptali kararı çıktı. Promilmetrelerin tam bir sonucu yok, cezaların kan testi sonucuna bakılarak verilmesini, buna göre sürücülerin belgelerinin alınmasını, cezaların bu kadar ağır olmamasını talep ediyorum" diye konuştu.

Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum
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İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Özdemir hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.
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Ablasının yanına 1 haftalığına ziyarete geldiğini dile getiren Gülsüm Ş., Markete ekmek almaya gitmiştim. Dönüşümde balkondan birisinin bir şeyler söylediğini fark ettim ancak üzerime alınmadım. Daha sonra tekrar edince 'buyurun beyefendi, bana mı söylüyorsunuz' dedim. O da 'evet size söylüyorum' diyerek tüm başörtülüler üzerine bela okudu.
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Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda diye konuştu.
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Gülsüm Ş.'nin avukatı Tarık Hatipler de yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Hatipler, Böyle şeyler yaşamak bizi çok fazla üzen bir hadise haline geldi. Beyefendi balkonda içkisini içerken, 'siz benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız' diyerek veryansın ve hakaret ifadeleri kullanıyor. Gereken hukuki süreç sürüyor. Beyefendinin ifadesini aldılar, gözaltında kaldı. Suçun unsuru bakımından tutuklanacak bir durum olmadığının farkındayız. Fakat, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak diye tahmin ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inanıyoruz şeklinde konuştu.
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Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı
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İstanbul'dan akraba ziyaretine Edirne'ye gelen Gülsüm Ş. (24), iddiaya göre market alışverişi dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö., "Bunları görmek istemiyorum, başörtüsü bana batıyor" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gülsüm Ş. olay sonrası Raşit Ö.'den şikayetçi oldu.
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