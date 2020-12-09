Sürücü promile itiraz etti: Cezası kaldırıldı

Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda diye konuştu.