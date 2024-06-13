Süt dolu kovaya düşen bebekten acı haber

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.